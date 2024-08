Plötzliche Wende beim BVB

Dominik Hager , Manfred Sedlbauer 30.08.2024 • 21:13 Uhr Der einst als Wunderkind gehandelte Giovanni Reyna blickt auf schwierige Jahre mit Höhen und Tiefen zurück. Nach Verletzungen, Formdellen und einer missglückten Leihe gilt der 21-Jährige plötzlich wieder als Hoffnungsträger. Der Youngster scheint drauf und dran zu sein, unter Trainer Nuri Sahin endlich sein wahres Potenzial auszupacken.

Es ist schwerlich zu glauben, dass Dortmunds Giovanni Reyna erst 21 Jahre alt ist. Immerhin hat der US-Amerikaner bereits in seinen ersten Profi-Jahren so viele Ups and Downs erlebt, wie andere Spieler in ihrer gesamten Karriere nicht.

Bereits im Alter von 17 Jahren ging sein Stern mit einem Zauber-Tor im DFB-Pokal gegen Werder Bremen auf, nachdem er im Jahr 2019 als großes Versprechen von der New York City FC Academy verpflichtet wurde. Ein neuer Star schien geboren, doch sein gewaltiges Potenzial blitzte in den Folgejahren nur noch unregelmäßig auf. Nach einer Achterbahnfahrt mit mehr Tiefen als Höhen scheint Reyna nun aber plötzlich wieder auf dem Sprung nach oben zu sein.

Nach SPORT1-Informationen setzen die BVB-Bosse und Trainer Nuri Sahin auf die Fähigkeiten des begnadeten, aber auch häufig vom Pech verfolgten Mittelfeld-Youngster. Sein derzeitiges Niveau soll die Verantwortlichen dabei gehörig überrascht haben.

Eine bemerkenswerte Entwicklung, wenn man bedenkt, dass Verkaufskandidat Reyna beim BVB schon in der Karriere-Sackgasse angekommen schien. Neben den Spielzeiten 2020/21 und 2022/23, in denen der Offensiv-Allrounder mit seinen Fertigkeiten am Ball und seinen Scorer-Fähigkeiten zu gefallen wusste, durchlebte er auch einige unerfreuliche Karriere-Phasen mit Verletzungen und Formkrisen.

Nottingham-Leihe scheitert: Reyna dennoch oben auf

In der Hinrunde der Vorsaison durfte Reyna nur 361 Pflichtspielminuten (ein Scorer) absolvieren, weshalb sich die Verantwortlichen zu einer Reaktion gezwungen sahen. Als letzten Ausweg entschieden sich die Beteiligten für eine Leihe zu Nottingham Forrest. Die klare Intention dabei lautete, dass Reyna entweder Spielpraxis sammelt, um beim BVB neu durchzustarten oder aber, dass andere zahlungskräftige Klubs auf ihn aufmerksam werden und eine attraktive Ablöse zahlen.

Aus beiden Szenarien wurde jedoch nichts, was unweigerlich zum dritten Szenario führte. Reyna kam bei Nottingham Forrest kaum zum Zuge und durfte mit 231 Pflichtspielminuten sogar noch weniger ran als zuvor in Dortmund. Trotzdem reifte im Anschluss der klare Plan der Borussen, auf Reyna zu setzen. Fehlte es zunächst an ernsthaften Interessenten, konnte der US-Amerikaner in der Vorbereitung derart auf sich aufmerksam machen, dass der Verein wieder voll an sein Leistungsvermögen glaubt.

Darum ist Reyna plötzlich wieder gefragt

Sahin setzte bereits beim Bundesliga-Auftakt gegen Eintracht Frankfurt auf den 21-Jährigen und brachte diesen als Joker. Schon bald könnte Reyna aber eine noch gewichtigere Rolle im Verein einnehmen. Die Gründe hierfür liegen auf der Hand. Spielertypen mit dem Stärkenprofil von Reyna gibt es bei den Schwarz-Gelben kaum.

Mit Karim Adeyemi, Maximilian Beier, Donyell Malen und Jamie Gittens verfügen die Borussen über eine ganze Reihe an Spielern, die durch ihre enorme Schnelligkeit viel Zug zum Tor mitbringen und vor allem bei Konter gefährlich werden können.

Reyna hingegen ist kein Spieler, der bevorzugt in die Tiefe geht und weiß vielmehr durch seine Technik, seiner engen Ballführung und seiner Kreativität auf engen Räumen zu gefallen. Zudem kann der 31-malige US-Nationalspieler auch mit wuchtigen Schüssen aus der Distanz gefährlich werden.

Durch sein Skill-Set verfügt er über die Möglichkeiten, den Abgang von Marco Reus zumindest partiell zu kompensieren. Insbesondere gegen tief stehende Gegner könnte er wichtige Akzente liefern. Der ballbesitzorientierte Fußball unter Sahin dürfte Reyna entscheidend entgegenkommen.

Kehl Feuer und Flamme: Gio kann noch sehr wichtig werden

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl geriet angesichts der Anlagen des Youngsters bereits ins Schwärmen. „Dass er wahnsinnige Fähigkeiten hat, wissen wir. Er hat an sich gearbeitet, an der Stabilität gearbeitet, an der Ausstrahlung gearbeitet. Dieses clevere Aufdrehen zwischen den Linien und seine Torgefahr – das hat er weiterentwickelt. So kann Gio diese Saison noch sehr wichtig für uns werden“, zeigte er Reyna im Interview mit der Bild eine große Perspektive auf.

Seine Zukunft soll insbesondere auf der Acht oder auf der Zehn liegen. Schließlich benötigt es Akteure, die die schnellen Außenstürmer und Torjäger Serhou Guirassy mustergültig bedienen können.