Bundesliga: Details zu Daum-Trauerfeier bekannt

Am 12. September findet im Kölner Stadion die Trauerfeier nach Christoph Daums Tod statt. Mit Bayer Leverkusen, dem VfB Stuttgart und dem 1. FC Köln veranstalten drei Klubs die gemeinsame Trauerfeier.

Bayer Leverkusen, der VfB Stuttgart und der 1. FC Köln veranstalten am 12. September eine gemeinsame Trauerfeier, um von Trainerlegende Christoph Daum nach seinem Tod Abschied zu nehmen. Wie die Klubs am Mittwoch mitteilten, wird die Gedenkfeier um 15.30 Uhr im Kölner Stadion stattfinden.

„Dort, wo er zu Hause war, auf dem Spielfeld, auf dem grünen Rasen, ein letztes Mal vor vollen Rängen im RheinEnergieStadion“, heißt es in der Mitteilung. Fans werden die Gedenkfeier kostenlos besuchen dürfen, an der auch viele Freunde und Weggefährten Daums teilnehmen werden, „um seinem Lebenswerk zu gedenken.“

Daum wurde mit dem VfB Stuttgart Deutscher Meister

Daum war am 24. August in seiner Wahlheimat Köln an den Folgen einer Krebserkrankung verstorben. Bei allen drei veranstaltenden Klubs hinterließ die Trainerlegende große Spuren.