Bundesliga: Dortmund - Heidenheim LIVE im TV, Liveticker

Update (20:00 Uhr): Die Aufstellungen Dortmund - Heidenheim sind da

Borussia Dortmund trifft heute Abend im Signal Iduna Park auf den 1. FC Heidenheim . In den bisherigen Bundesliga -Duellen der beiden Mannschaften gab es keine Sieger, beide Partien endeten unentschieden. Besonders bemerkenswert war das 2:2 in der Vorsaison, als Heidenheim nach einem 0:2-Rückstand seinen ersten Bundesliga-Punkt holte. Der BVB hat gegen Heidenheim noch nie gewinnen können, was dem heutigen Spiel eine besondere Brisanz verleiht.

Dortmund - Heidenheim LIVE im TV, Livestream, Ticker

Borussia Dortmund muss auf den gesperrten Nico Schlotterbeck verzichten. Der Verteidiger ist ein Schlüsselspieler in der Defensive des BVB und führt seit Beginn der Vorsaison die Statistik der Ballgewinne an. Sein Fehlen könnte die Abwehr der Dortmunder beeinflussen. Dennoch hat der BVB eine beeindruckende Heimbilanz: Die letzten drei Bundesliga-Heimspiele wurden gewonnen, und seit 2004 hat Dortmund kein Freitagsspiel im eigenen Stadion verloren.

Heidenheims Höhenflug: Tabellenführer und Rekordjäger

Der 1. FC Heidenheim geht als Tabellenführer in die Partie und hat seine letzten sechs Pflichtspiele gewonnen. Diese Serie ist die längste seit dem Aufstieg in die 2. Liga 2014. Mit einer starken Offensive, die bereits sechs Tore in dieser Saison erzielte, und einer beeindruckenden Chancenverwertung, stellt Heidenheim eine ernstzunehmende Herausforderung dar. Besonders Maximilian Breunig und Paul Wanner sind in Topform und könnten für Dortmund gefährlich werden.