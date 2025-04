BVB-Aufreger: DFB-Vertreter erklärt sich im Dopa - er überzeugt nicht alle

Der Siegtreffer von Borussia Dortmund gegen die TSG Hoffenheim sorgt auch am Tag nach dem Spiel für Diskussionen.

Nun hat der DFB in Person von Marco Fritz im STAHLWERK Doppelpass von SPORT1 erklärt, warum es sich um einen regelkonformen Treffer zum 3:2-Erfolg des BVB gehandelt hat. Alle Experten konnte er damit allerdings nicht überzeugen.

Fritz erklärt BVB-Aufreger im Dopa

„Es ist so, dass es ein Zweikampf um den Ball war”, erklärte Fritz, der als beim Verband in offizieller Funktion als Leiter Evaluation & Regelauslegung der DFB Schiri GmbH tätig ist.

Und weiter: „Beide Spieler gehen in den Ball, Oliver Baumann hechtet sich Richtung Ball und dann kommt es eben zum Kontakt. Im Fallen des Spielers wird er (Baumann, Anm.) dann mit dem Knie getroffen, von daher ist das für uns ein unglücklicher Zusammenprall und kein Foulspiel in der Form - und demnach auch kein Grund für den Videoassistenten, dort einzugreifen.”

Skandal? Effenberg sieht es nicht so

Den Begriff einer „Skandalentscheidung” hatte Hoffenheims Trainer Christian Ilzer in den Mund genommen.

Hamann sieht die Szene anders

Der im Doppelpass ebenfalls anwesende Sky-Experte Dietmar Hamann bewertete die Szene anders: „Im ersten Moment hätte ich es auch nicht gepfiffen. Aber wenn man es in der Wiederholung noch einmal sieht, sieht es schon ganz anders aus.“

Fritz wiederum erwiderte daraufhin: „So richtig spielt Oli Baumann den Ball auch nicht. Er blockt den Ball und bringt den Spieler so zu fallen. Die einen sagen, der Spieler hat den Ball gespielt. Die anderen sagen, Oli Baumann war dran. Deswegen ist es bei dieser 50:50-Entscheidung relativ schwierig, das Ballspielen in den Vordergrund zu stellen - und hätte an der Entscheidung auch nicht viel geändert.“