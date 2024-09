Bundesliga: Eigentor! Horror-Debüt für Leverkusen-Neuzugang

Albtraum-Einstand für Nordi Mukiele! Dem Neuzugang von Bayer Leverkusen unterlief gegen den VfL Wolfsburg (Jetzt im LIVETICKER) bei seinem Startelf-Debüt ein Eigentor - und das nach nicht einmal fünf Minuten Spielzeit. Was war passiert?

Nach einem langen Abschlag stand Leverkusens Jeanuel Belocian nicht gut und verlor das Kopfballduell mit Maximilian Arnold. Der passte den Ball zu Ridle Baku, welcher zu Mohamed Amoura durchsteckte. Amoura flankte scharf in den Strafraum, wo Unglücksrabe Mukiele die Situation entschärfen wollte.

Startelfdebüt zum Vergessen

Mukiele zur Halbzeit ausgewechselt

Mit Wiederanpfiff war der Arbeitstag von Mukiele dann beendet. Cheftrainer Xabi Alonso brachte Jeremie Frimpong für Mukiele in die Partie. Außerdem kam Piero Hincapié, er ersetzte Belocian.

Vor Anpfiff war Alonso noch darauf angesprochen worden, was er von Mukiele erwarte. „Eine starke Leistung, mit dem Ball und gegen den Ball. Es ist sein erstes Spiel für uns von Beginn an, er ist konzentriert und er weiß jetzt, wie wir spielen“, sagte der Erfolgscoach bei DAZN .

Mukiele spielte von 2018 bis 2022 bei RB Leipzig, ehe er in Richtung Paris weiterzog. „Er passt mit seinem Profil ausgezeichnet in unsere Mannschaft“, sagte Rolfes. Der Neuzugang solle die Qualität weiter erhöhen. Mukieles Erfahrung in Champions League und Bundesliga seien ein „großes Plus“.