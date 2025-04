Bayern-Profi wünscht sich Wirtz: "Genau so einen wollen wir haben"

„Natürlich würde ich mir wünschen, mit so einem Spieler wieder zusammenzuspielen. Deutschland kann sich glücklich schätzen, so einen Spieler zu haben. Ich durfte es ein Jahr miterleben, er ist ein unfassbarer Spieler, ein unfassbares Talent“, sagte Stanisic nach dem Remis gegen Borussia Dortmund (2:2) am Samstagabend.

Wirtz wolle „jedes Spiel gewinnen und genau so einen wollen wir bei den Bayern haben. Auch wenn es nicht so einfach ist.“ Stanisic betonte über eine mögliche Rolle als Lockvogel: „Ich habe seine Handynummer, habe bislang aber nichts gemacht.“

Bayern wirbt um Wirtz

„Bayern will immer die besten Spieler haben“

Dass Bayern aber weiter an Wirtz interessiert ist, machte CEO Dreesen am Samstag deutlich: „Eines ist bekannt: Der FC Bayern will immer die besten Spieler in Deutschland bei sich haben.“ Dennoch werde er die Spekulationen „nicht weiter kommentieren“.