Bundesliga heute: Augsburg - Mainz LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 20.09.2024 • 17:30 Uhr Der FC Augsburg empfängt heute den 1. FSV Mainz 05. Der Anstoß ist um 20:30 Uhr in der WWK-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der FC Augsburg geht mit einer beeindruckenden Heimbilanz gegen den 1. FSV Mainz 05 in das heutige Duell in der WWK-Arena. Von den letzten acht Pflichtspielen in Augsburg konnten die Mainzer nur eines gewinnen. Dieser einzige Erfolg gelang im August 2022, als Lee Jae-sung in der 93. Minute den entscheidenden Treffer erzielte. Augsburg hat somit eine starke Ausgangsposition, um die Serie gegen Mainz fortzusetzen.

Augsburg - Mainz LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : -

: - Livestream : DAZN

: DAZN Liveticker: SPORT1

Der FC Augsburg startete mit vier Punkten aus den ersten drei Spielen in die neue Bundesliga-Saison und hat damit doppelt so viele Zähler auf dem Konto wie im Vorjahr zu diesem Zeitpunkt. Besonders bemerkenswert ist, dass die Fuggerstädter in den ersten beiden Heimspielen unbesiegt blieben. Mainz hingegen wartet noch auf den ersten Saisonsieg, hat aber bereits fünf Tore erzielt, was Hoffnung auf eine Trendwende gibt.

Spieler im Fokus: Nadiem Amiri und die Joker von Augsburg

Nadiem Amiri ist mit zwei Toren der beste Torschütze der Mainzer in dieser Saison und hat eine beeindruckende Bilanz gegen Augsburg. In neun Bundesligaduellen war er an fünf Toren beteiligt. Auf der anderen Seite hat Augsburg mit Yusuf Kabadayi und Phillip Tietz zwei Joker, die zuletzt gegen St. Pauli trafen. Mainz kassierte in dieser Saison bereits die meisten Joker-Gegentore, was Augsburgs Trainer Mut machen dürfte.

Defensive Schwächen beider Teams

Beide Mannschaften haben in der Defensive Schwächen gezeigt. Augsburg kassierte bereits sieben Gegentore, während Mainz sechs Treffer hinnehmen musste und ligaweit die meisten gegnerischen Schüsse zuließ. Besonders anfällig sind beide Teams in der Anfangsviertelstunde, was auf ein spannendes und torreiches Spiel hindeuten könnte. Mainz erzielte zudem bereits zwei Kopfballtore, während Augsburg in dieser Kategorie anfällig ist.

Wird FC Augsburg gegen 1. FSV Mainz 05 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird FCA gegen M05 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: FC Augsburg gegen 1. FSV Mainz 05 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: FC Augsburg gegen 1. FSV Mainz 05 im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel der 2. Bundesliga im Free-TV auch eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.