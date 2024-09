Bundesliga heute: Bayern - Leverkusen LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Bayer 04 Leverkusen reist mit einer beeindruckenden Serie in die Allianz Arena. Die Werkself blieb in den letzten drei Bundesliga-Duellen gegen den FC Bayern München ungeschlagen, was ihnen in der Vereinsgeschichte gegen die Bayern noch nie gelang. Trainer Xabi Alonso hat die Chance, als dritter Trainer in der Bundesliga-Geschichte in seinen ersten vier Spielen gegen die Bayern unbesiegt zu bleiben. Diese Serie könnte heute Abend auf die Probe gestellt werden, wenn die Leverkusener auf den amtierenden Tabellenführer treffen.