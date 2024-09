Bayern-Keeper Manuel Neuer angeschlagen ausgewechselt

Manuel Neuer muss beim Champions-League-Auftakt der Bayern gegen Dinamo Zagreb zur Pause ausgewechselt werden. Nach der Partie erklärt Neuer, was es damit auf sich hat.

Neuer musste in der Anfangsphase nach einer Klärungsaktion weit außerhalb seines Strafraums kurz behandelt werden. Der Bayern-Kapitän spielte den Ball im Luftduell mit Bruno Petkovic per Kopf, landete dann aber unsanft mit dem Rücken auf dem Rasen. „Das sieht schlimm aus“, sagte DAZN -Experte Michael Ballack. Neuer konnte die Partie anschließend noch fortsetzen - wurde zur Halbzeit dann aber ausgewechselt.

Neuer meldet sich zu Wort

„Ja ich bin ja einmal da gestürzt und danach war die Statik ein bisschen hin gewesen“ sagte Neuer nach Abpfiff. Er habe dann ein paar Bälle geschlagen, „und dann hat es reingestochen, in den Oberschenkel.“

Er sei also nicht wegen einer Rückenverletzung ausgewechselt worden, sondern wegen Schmerzen im Oberschenkel? „Sag ich ja. Ich habe es gerade erklärt: Die Statik war nicht dieselbe, dann habe ich Pässe gespielt und danach hats reingestochen“, erklärte der ehemalige Nationaltorhüter.

Ulreich kassiert bitteren Doppelschlag

In der Pause brachte Kompany Sven Ulreich anstelle des Ex-Nationaltorhüters in die Partie. Und Ulreich erlebte einen bitteren Kaltstart. Denn durch einen Doppelschlag von Petkovic (48.) und Takuya Ogiwara (50.) sorgte Zagreb nach den Bayern-Treffern von Harry Kane (19.), Raphael Guerreiro (33.) und Michael Olise (38.) praktisch aus dem Nichts wieder für Spannung.

Ulreich traf bei beiden Treffern keine Schuld. In der 53. Minute konnte er sich mit einer starken Parade gegen Marco Pjaca auszeichnen - während die Bayern wieder davonzogen. „Für Ulle war es am Anfang nichts gewesen als er reingekommen ist. Es war ein bisschen bitter, dass wir ihn so ein bisschen im Regen stehen lassen haben. Aber wir sind nach der schwachen Phase gut zurückgekommen.“