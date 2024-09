Bundesliga heute: Dortmund - Bochum LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Dortmund - Bochum LIVE im TV, Livestream, Ticker

BVB: Seit 37 Bundesliga-Heimspielen am Freitag ungeschlagen

Borussia Dortmund hat eine beeindruckende Serie an Freitagsspielen im Signal Iduna Park vorzuweisen. Seit Januar 2004 sind sie in 37 Bundesliga-Heimspielen an einem Freitag ungeschlagen, was einen eingestellten Bundesliga-Rekord darstellt. Diese Serie wollen sie heute gegen Bochum fortsetzen, nachdem sie bereits die ersten beiden Heimspiele der Saison gewonnen haben.

Bochums Stärken und Schwächen

Der VfL Bochum hat in dieser Saison die meisten hohen Ballgewinne aller Teams erzielt, was ihnen gegen Dortmund zugutekommen könnte, da der BVB die meisten Ballverluste in gefährlichen Zonen verzeichnete. Allerdings bleibt Bochum in der zweiten Halbzeit schwach, ohne Punkte und mit den meisten Gegentoren. Myron Boadu könnte erneut wichtig werden, nachdem er in den letzten beiden Spielen jeweils an einem Tor beteiligt war. Auf Dortmunder Seite ist Jamie Gittens als Joker besonders gefährlich, mit fünf Torbeteiligungen in dieser Saison.