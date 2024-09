Bundesliga heute: Heidenheim - Augsburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 01.09.2024 • 12:30 Uhr Falls notwendig, setze den grammatisch korrekten Artikel vor die jeweilige Mannschaft: Der 1. FC Heidenheim 1846 empfängt heute den FC Augsburg. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der Voith-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Sonntag, den 01.09.2024, um 15:30 Uhr treffen der 1. FC Heidenheim 1846 und der FC Augsburg in der Voith-Arena aufeinander. Es ist das zweite Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften in der Bundesliga in Folge. In der vergangenen Saison konnte der FC Augsburg beide Spiele gegen Heidenheim für sich entscheiden (5:2 auswärts, 1:0 zuhause). Diese Siege waren für die Fuggerstädter besonders, da sie in der Vorsaison nur gegen den VfL Wolfsburg ebenfalls beide Spiele gewinnen konnten. Heidenheim hingegen verlor in der letzten Saison nur gegen drei weitere Teams beide Bundesliga-Spiele.

Heidenheim - Augsburg LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : -

: - Livestream : DAZN

: DAZN Liveticker: SPORT1

Der 1. FC Heidenheim startete mit einem überzeugenden 2:0-Sieg beim FC St. Pauli in seine zweite Bundesliga-Saison. Dies war das erste Mal, dass die Mannschaft von Frank Schmidt mit einem Sieg in die neue Spielzeit startete. In der 2. Liga gelang dies in neun Spielzeiten nur einmal, und zwar in der Aufstiegssaison 2022/23. Besonders hervorzuheben ist Jan Schöppner, der in seinem 27. Bundesliga-Spiel gegen St. Pauli sein drittes Tor erzielte – alle nach Standardsituationen. Damit hat er in der Bundesliga bereits mehr Tore erzielt als in 81 Zweitligapartien.

Augsburgs durchwachsener Saisonauftakt

Der FC Augsburg startete mit einem 2:2-Unentschieden gegen Werder Bremen in die neue Saison und blieb damit am ersten Spieltag der Bundesliga-Saison zum vierten Mal in Folge sieglos (2 Unentschieden, zwei Niederlagen). Dennoch könnte der FCA nun erstmals seit vier Jahren in den ersten beiden Bundesliga-Spielen einer Saison unbesiegt bleiben. Besonders auffällig war Samuel Essende, der in seinem Bundesliga-Debüt das zwischenzeitliche 2:1 erzielte. Essende ist damit der fünfte Augsburger in der Bundesliga-Geschichte, dem ein Tor in seinem Debüt gelang.

Formkurven und Statistiken im Fokus

Der 1. FC Heidenheim verlor saisonübergreifend nur eines seiner letzten zehn Bundesliga-Spiele (4 Siege, fünf Unentschieden) – mit 1:2 zuhause gegen RB Leipzig Mitte April. Nur Bayer 04 Leverkusen, RB Leipzig und der 1. FSV Mainz 05 verloren in diesem Zeitraum seltener. Der FC Augsburg hingegen ist saisonübergreifend seit sechs Bundesliga-Partien sieglos. Unter allen aktuellen Bundesligisten, die auch letztes Jahr im Oberhaus spielten, ist nur Borussia Mönchengladbach länger ohne Sieg (7 Spiele). Letztmals gewann der FCA Mitte April gegen Union Berlin, auswärts gelang der letzte Sieg Mitte März bei Wolfsburg.

Wird 1. FC Heidenheim 1846 gegen FC Augsburg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird FCH gegen FCA im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: 1. FC Heidenheim 1846 gegen FC Augsburg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Heidenheim 1846 gegen FC Augsburg im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

