Bundesliga heute: Mainz - Heidenheim LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 28.09.2024 • 00:45 Uhr Der 1. FSV Mainz 05 empfängt heute den 1. FC Heidenheim 1846. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der MEWA Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Samstag trifft der 1. FSV Mainz 05 in der MEWA Arena auf den 1. FC Heidenheim 1846. Diese Begegnung ist erst das dritte Pflichtspiel zwischen den beiden Teams. In der vergangenen Bundesliga-Saison konnten die Mainzer gegen Heidenheim keinen Sieg einfahren, was sie nur gegen wenige andere Teams im Oberhaus erlebt haben. Besonders bemerkenswert ist, dass Heidenheim in der letzten Saison seinen ersten Bundesliga-Auswärtssieg der Vereinsgeschichte ausgerechnet in Mainz feiern konnte.

Mainz - Heidenheim LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Ein Spieler, der bei Mainz besonders im Fokus steht, ist Jonathan Burkardt. Seit Anfang April hat nur Florian Wirtz von Bayer Leverkusen mehr Bundesliga-Tore erzielt als Burkardt. Der Mainzer Angreifer hat in dieser Saison bereits drei Tore in vier Spielen erzielt, was zuletzt Shinji Okazaki in der Saison 2014/15 gelang. Allerdings hat Burkardt seine letzten sechs Bundesliga-Tore alle auswärts erzielt, sein letztes Heimtor datiert aus dem April gegen Hoffenheim.

Heidenheims Defensive unter Druck

Der 1. FC Heidenheim hat in den letzten beiden Bundesliga-Spielen sieben Gegentore kassiert, mehr als in den acht Spielen zuvor zusammen. Besonders die Defensive steht unter Druck, da sie zuletzt in zwei Spielen in Folge mindestens drei Gegentore hinnehmen musste. Trotz dieser Schwäche hat Heidenheim eine beeindruckende Chancenverwertung und liegt in dieser Statistik nur hinter dem FC Bayern München.

Mainzer Heimstärke auf dem Prüfstand

Mainz hat in dieser Saison bereits 86 Torschüsse zugelassen, mehr als jedes andere Team in der Liga. Dennoch konnten sie am letzten Spieltag gegen den FC Augsburg trotz 29 gegnerischer Torschüsse gewinnen. Die Mainzer Heimstärke wird heute erneut auf die Probe gestellt, nachdem sie ihr letztes Heimspiel gegen Werder Bremen verloren haben. Nadiem Amiri wird aufgrund einer Sperre fehlen, was eine Lücke im Mainzer Mittelfeld hinterlässt.

Wird 1. FSV Mainz 05 gegen 1. FC Heidenheim 1846 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird M05 gegen FCH im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: 1. FSV Mainz 05 gegen 1. FC Heidenheim 1846 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FSV Mainz 05 gegen 1. FC Heidenheim 1846 im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

