Bundesliga: Matthäus kritisiert Ex-Bayern-Trainer Tuchel scharf

Lothar Matthäus schwärmt vom neuen Bayern-Trainer Vincent Kompany. An Ex-Coach Thomas Tuchel übt er hingegen scharfe Kritik.

Das wird Thomas Tuchel nicht gefallen. Anlässlich des Bundesliga-Topspiels hat sich Lothar Matthäus über das bevorstehende Duell des FC Bayern mit Bayer Leverkusen geäußert und dabei harsche Kritik an Münchens Ex-Trainer Thomas Tuchel geübt.

„Thomas Tuchel hat es kompliziert gemacht, da wussten die Spieler häufig gar nicht, was los ist“, äußerte Matthäus währen einer Medienrunde bei Sky . Auf persönlicher Ebene habe es zudem laut des Rekordnationalspielers Probleme gegeben.

„Tuchel hat nie zu Bayern gepasst“

„Thomas Tuchel hat nie zu Bayern gepasst, das wusste man vorher. Er hatte überall Probleme: in Dortmund, bei Paris, bei Chelsea. Nasser Al-Khelaifi, der Präsident von PSG, hat zu mir gesagt: Ich verstehe nicht, dass Bayern Tuchel geholt hat.“

Matthäus schwärmt von Kompany

Der Belgier schaffe es, die Spieler wieder zu motivieren und zu Höchstleistungen anzutreiben: „Da ist die Spielfreude wieder zurück.“ Die Spieler haben Lust auf das, was sie anderthalb Jahre nicht durften. Jetzt dürfen sie zocken: Sie trauen sich alle wieder was.“

Tuchel musste die Bayern zum Ende der letzten Saison nach einem titellosen Jahr und Platz drei in der Bundesliga nach nur eineinhalb Jahren wieder verlassen. Mit Kompany legten die Bayern in der bisherigen Saison einen Raketenstart hin, gewannen bisher alle sechs Partien mit teils furiosem Offensiv-Fußball (29 Tore). Am Samstag wartet mit Leverkusen für Bayern und Kompany der erste richtige Härtetest der Saison.