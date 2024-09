BVB-Rekord: Guirassy liefert Show nach Katastrophen-Start

Horrorstart getrotzt, Spiel gedreht - die Ungeschlagen-Serie vom BVB an den Freitagabend-Spielen hält an! Gegen den VfL Bochum setzte sich Borussia Dortmund im heimischen Stadion mit 4:2 (2:2) durch und fuhr nach dem 1:5-Debakel gegen Stuttgart einen bitter benötigten Dreier ein.

Dabei hatte Dortmund einen miserablen Start erwischt und nach Toren von Matús Bero (16.) und Dani de Wit (21.) früh mit 0:2 in Rückstand gelegen. Beim zweiten Gegentor unterlief Gregor Kobel ein folgenschwerer Patzer, ein mögliches Foulspiel am Schweizer Keeper in der Entstehung des Tores wurde nicht geahndet.

Sahin: „Kann auch in die Hose gehen“

Guirassy trifft doppelt

Unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff dann der Anschlusstreffer: Serhou Guirassy sprang nach einer Flanke von Julian Brandt am höchsten und wuchtete den Ball per Kopf an Patrick Drewes vorbei. Nach Wiederanpfiff traf Emre Can vom Elfmeterpunkt zum 2:2-Ausgleich (62.), nachdem Guirassy vom Ex-Dortmunder Felix Passlack gefoult worden war.