Kobel patzt - Doppelschock für BVB!

Nachdem Matús Bero den VfL mit 1:0 in Führung geschossen hatte (16.), brachten Pascal Groß und Nico Schlotterbeck ihren Torhüter mit zwei schlampigen Pässen in arge Bedrängnis. Anstatt den Ball zu klären, ging Kobel gegen Bochums Stürmer Myron Boadu ins Dribbling.

Der Angreifer zerrte den Schweizer an der Schulter und brachte ihn aus dem Gleichgewicht. Kobel wollte den Ball noch wegspitzeln, doch sein Klärungsversuch landete bei Dani de Wit am Strafraumrand. Der schob den Ball ohne Probleme an Waldemar Anton vorbei zur 2:0-Führung (21.).

Foul an Kobel?

Damit knüpft der BVB nahtlos an das 1:5-Debakel beim VfB Stuttgart an. Vor dem Spiel hatte Trainer Nuri Sahin noch gesagt: „Das wir nie wieder so auftreten wollen und können. Es war ein Tag, an dem es für uns überhaupt nicht lief, von Anfang bis Ende. Um es ganz einfach auszudrücken, alles muss besser werden.“