Der Bundesliga-Ausraster, der durch Stefan Raab zum TV-Kult wurde

Der SSV Ulm schrieb heute vor 25 Jahren in Rostock unrühmliche Bundesliga-Geschichte - ein berühmter Moment lief danach bei Stefan Raab rauf und runter. SPORT1 erzählt die Geschichte dahinter.

Zu den weitesten Auswärtsfahrten in der Geschichte der Bundesliga zählte der Trip, den Aufsteiger SSV Ulm 1846 heute vor 25 Jahren antreten musste.

Knapp 800 Kilometer, bedeutete zehn Stunden Busfahrt nach Rostock. Dass ihnen auf der Rückfahrt in der Nacht vom 10. auf den 11. September 1999 der Gesprächsstoff nicht ausging, dafür hatten sie selbst gesorgt.

Die Schwaben hatten gleich in ihrem vierten Bundesligaspiel einen Rekord aufgestellt, an den sich bis heute keiner herangetraut hat. Vier Spieler flogen vom Platz, außerdem landeten Trainer und Manager auf der Tribüne.

Was war geschehen?

Sieben Ulmer gegen die Niederlage

Hansa führte nur 1:0. Nach 80 Minuten die Sensation: mit acht gegen Elf kam Ulm durch einen 25-Meter-Freistoß von Janusz Gora zum Ausgleich. Als erste Mannschaft der Geschichte, die drei Spieler weniger hatte, hätte sie einen Punkt holen können. Da glückte Viktor Agali noch das 2:1 für den schwachen Gastgeber. Damit nicht genug: In den letzten Sekunden holte Verteidiger Janos Radoki einen Rostocker von den Beinen und sah auch noch Rot. Nun war es vorbei mit jeglicher Ulmer Zurückhaltung.

Trainer Martin Andermatt, ein sonst so bedächtiger Schweizer, der seit Minute 77 auf der Tribüne saß, befand höchstens die Notbremse von Radoki für rotwürdig, alle anderen Karten seien „unberechtigt“ gewesen, fand der Nachfolger des Ulmer Aufstiegs-Architekten Ralf Rangnick.

Torschütze Gora war ebenfalls außer sich und wurde auf dem Weg in die Kabine unfreiwillig zum Fernsehkult, als er den markerschütternden Wutschrei „Skandal!“ in die Kameras rief (“Gibt‘s doch nicht, in der ersten Liga, solche Schiedsrichter“). Dann schubste er einen unschuldigen Hansa-Ordner.