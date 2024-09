Effenberg-Kolumne: Die Lage beim BVB ist schon angespannt

Ganz klar also: Der Ausfall von Serhou Guirassy als Königstransfer tut schon weh. Jetzt ist Nuri Sahin gefordert, als neuer Coach die richtigen Lösungen zu finden. Daran müssen sie wirklich arbeiten in der anstehenden Länderspielpause.

Effenberg über gerissene Bayer-Serie

Gut finde ich die offensiv formulierten Zielen der Werkself, nun auch den Triumph in der Königsklasse anzustreben. Für mich ist das keineswegs zu hochgegriffen. Denn sie waren ja schon im Finale der Europa League. Nun muss der nächste Schritt kommen, und sie haben den Kader ja auch weiter aufgebaut. Das ist also nicht ganz weit weg: Und wer hätte im Vorjahr gedacht, dass Dortmund im Champions-League-Finale steht? Fernando Carro (Leverkusen-Boss, Anm. d. Red.) hat zu Recht gesagt: „Wir sind kein One-Hit-Wonder, wir wollen das nun international bestätigen.“ Die Qualität ist auf jeden Fall da.

Was die üble wie strittige Situation um einen Fallrückzieher von Leverkusens Victor Boniface angeht, der im Strafraum Leipzigs Amadou Haidara böse am Kopf trifft, dafür aber nicht vom Platz gestellt wird, sondern die Gelbe Karte sieht: Haidara muss natürlich mit dem Kopf dorthin, aber er muss sich auch selber schützen. Denn er sieht ja, was Boniface vorhat. Dann muss er entweder die Schulter mithochnehmen oder den Arm zum Schutz. Ich finde, die Gelbe Karte war in Ordnung, Rot wäre für mich überzogen.