BVB-Startelf-Debüt zum Vergessen: Frustrierter Beier "musste leiden“

Kein Torschuss, einige unglückliche Aktionen und schlussendlich die Auswechslung: Maximilian Beier steht gegen Werder Bremen erstmals in der Startelf von Borussia Dortmund. Doch das Spiel läuft komplett an dem Sommer-Neuzugang vorbei.

Der Frust war ihm anzusehen. Enttäuscht ging Maximilian Beier nach Abpfiff durch die Mixed Zone und schien in Gedanken zu sein. Nicht einmal den klubeigenen Medien von Borussia Dortmund, die wohl ohnehin keine kritischen Fragen gestellt hätten, wollte er ein Interview geben. Als ein Vereinsmitarbeiter ihn um ein paar Antworten bat, schüttelte er nur den Kopf und verschwand in Richtung Kabine.

Beier hatte „nicht den Raum“, um den Unterschied auszumachen

Beier war das Bemühen anzusehen, setzte immerhin 25 Mal zum Sprint an. Doch es war eben ein Spiel, in dem gefühlt überhaupt nichts gelang. Zweimal versuchte er ein Dribbling und scheiterte. Seine Zweikampfquote betrug lediglich 14 Prozent. Zweimal lief er ins Abseits. Kurzum: In vielen Situationen schien es so, als würde das Zusammenspiel mit der Mannschaft noch nicht richtig funktionieren.