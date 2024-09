Blessin wütet nach Pauli-Pleite - "Meine Meinung!"

Ein Tor, kein Punkt, viel Frust: Aufsteiger FC St. Pauli muss in der Fußball- Bundesliga weiter Lehrgeld zahlen. Die Mannschaft von Alexander Blessin verlor trotz ihres Premierentreffers auch beim FC Augsburg mit 1:3 (0:0) und wartet nach drei Spieltagen weiter auf den ersten Zähler . Der FCA beendete dagegen seine Negativserie nach saisonübergreifend sieben Spielen ohne Sieg.

Blessin wütet wegen Schiedsrichter

Blessin hingegen, suchte die Schuld bei Schiedsrichter Felix Zwayer. „Es waren ein paar Entscheidungen dabei, seitens des Schiedsrichters, die waren ein bisschen unglücklich“, sagte der Coach im Nachgang. Beim Führungstreffer der Augsburger hatte Blessin ein vermeintliches Foulspiel in der Entstehung ausgemacht. „Der Ball ist weg, er geht trotzdem rein und trifft ihn. Dann ist es für mich ein Foulspiel“, befand der 51-Jährige.

Und weiter: „Er spielt nicht den Ball und checkt ihn klar weg! Für mich ist es ein klares Foul.“ Anschließend kam es zu einem Wortgefecht mit Reporter Benni Zander, der die Situation etwas anders einschätzte. „Nein! Das ist meine Meinung!“, wütete der Pauli-Coach. „Dann brauchen wir darüber nicht mehr reden“, ärgerte sich Blessin. „Wir kriegen keine Geschenke. Das hat man ja heute gesehen“, sagte Blessin abschließend in sarkastischer Manier.

Null Punkte - St. Pauli unter Druck!

St. Pauli, das zuletzt im Februar 2011 ein Erfolgserlebnis im Oberhaus gefeiert hatte, steht nach dem Fehlstart nun im Heimspiel gegen Topteam RB Leipzig am kommenden Wochenende schon unter Druck. Der FCA, der nun vier Punkte aufweist, kann bereits am Freitag zuhause gegen Mainz nachlegen.

Der FCA stand kompakt, nach vorne ging trotz klarer Überlegenheit aber zunächst wenig. Gefährlich wurde es in der Anfangsphase nur bei einem Schuss von Frank Onyeka (11.). Der nigerianische Nationalspieler, der kurz vor Transferschluss vom FC Brentford verpflichtet wurde, feierte sein Debüt.

Der FCA blieb am Drücker und wurde zielstrebiger. Die größte Chance hatte Samuel Essende, der kurz vor der Pause freistehend an Nikola Vasilj scheiterte. Es war einer der wenigen echten Höhepunkte in einer ersten Halbzeit, die viel Kampf und noch mehr Krampf bot.