Eine Renaissance im Schatten der Bayern

Eintracht Frankfurt startet mit beeindruckender Konstanz in die neue Saison. Die Hessen zeigen endlich das Potenzial, von dem lange die Rede war, findet SPORT1-Kolumnist Tobias Holtkamp.

Was der FC Bayern macht, zu Beginn dieser Saison, ist schwer beeindruckend . Der Rekordmeister scheint zurück am Limit, als neues Pressingmonster der Bundesliga.

Doch während so viele von Vincent Kompanys Power-Einheit schwärmen, hat auch ein anderer Traditionsriese einen mächtigen Schritt gemacht! Eintracht Frankfurt bringt jetzt endlich und wahrhaftig das auf den Platz, wovon die Hessen über ein Jahr geträumt und geredet hatten.

Allen voran Sportorstand Markus Krösche, der trotz teilweise massiver Kritik und nur noch hauchdünnen Geduldsfäden im Umfeld nicht nur an Trainer Dino Toppmöller festhielt , sondern regelmäßig, auch nach harten Niederlagen, dessen große Qualitäten in den Vordergrund stellte.

Abschlussplatz sechs im Mai war deutlich besser als die vergangene Saison. Der Rückstand nach ganz vorne (43 Punkte) fiel am Ende mehr als doppelt so groß aus wie der Frankfurter Vorsprung auf die Abstiegsränge (20). Das war heftig.

Das Vertrauen in Toppmöller zahlt sich aus

Dennoch blieb Markus Krösche stabil. Und das verdient Respekt. Denn ein konstantes Miteinander, also langfristiges und gelebtes Vertrauen in den Cheftrainer und dessen Überzeugungen, ist zwar das, wonach alle immer ganz laut rufen, was aber viel zu wenige dann auch wirklich leben!