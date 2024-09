FC Bayern: Goretzka im Winter weg?

Verlässt Leon Goretzka den FC Bayern in der Winter-Transferperiode? Sportdirektor Christoph Freund äußert sich am Randes des Wiesn-Besuchs.

Verlässt Leon Goretzka den FC Bayern in der Winter-Transferperiode? Sportdirektor Christoph Freund äußert sich am Randes des Wiesn-Besuchs.

Beim FC Bayern läuft es aktuell rund. In der Bundesliga stehen die Münchner nach vier Siegen in vier Spielen an der Tabellenspitze. Vor dem traditionellen Besuch auf dem Oktoberfest kamen die Verantwortlichen des Rekordmeisters aber dennoch nicht umhin, auf eine unbequeme Frage antworten zu müssen.