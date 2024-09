FC Bayern: Goretzka? Schweinsteiger schaltet sich ein

Bastian Schweinsteiger hat Leon Goretzka beim FC Bayern noch längst nicht abgeschrieben - er ist sich sicher, dass der 57-malige Nationalspieler bald wieder mehr Einsatzminuten bekommen wird. „Einfach weiter hart arbeiten. Die Saison ist lang und du brauchst viele Spieler auf gutem Niveau. Leon Goretzka ist weiter ein Fußballer, den der FC Bayern mit Sicherheit braucht“, meine Schweinsteiger am Rande des Laver Cup in Berlin.

Was dem langjährigen Bayern-Profi in Bezug auf den derzeit mehr oder weniger auf dem Abstellgleis stehenden Goretzka Hoffnung macht, ist dessen Auftritt beim 9:2-Spektakel der Bayern in der Champions League gegen Dinamo Zagreb. „Für ihn persönlich war es wichtig, ein gutes Spiel zu machen und sich zu zeigen“, meinte Schweinsteiger.