"Hat er nicht verdient": Flammendes Goretzka-Plädoyer

Kramer begründete seine Einschätzung mit Goretzkas Leistung aus der vergangenen Saison, in der dieser in 30 Bundesliga-Einsätzen starke 15 Torbeteiligungen (sechs Tore, neun Vorlagen) sammelte.

Kramer: Goretzkas letzte Saison war eine 1+

„Aber dieses Jahr hat er einen Trainer - und das gehört zu einer Karriere dazu - der aus irgendwelchen Gründen nicht auf ihn steht. Das hatte ich auch mal in meiner Karriere und da kannst du nichts machen“, sagte Kramer über Goretzkas Situation in München, die ihm leidtut: „Das ist so furchtbar, weil du alles gibst, trainierst und nicht aufgibst, aber du hast das Gefühl: Es wird nicht gesehen. Du kommst gar nicht infrage.“

„Es gibt manchmal Trainer, die sagen, dass sie mit dir nicht viel anfangen können“, fuhr der derzeitig vereinslose Kramer fort und ging auf Goretzkas Konkurrenten ein: „Vielleicht ist er (technisch, Anm. d. Red. ) nicht so fein im Sechserraum wie ein Kimmich oder ein Pavlovic, aber er hat dafür ganz andere Stärken auf weitem Feld, im Pressing, in der Box-Verteidigung und im Timing im Angriff, vielleicht hat er da sogar europaweit das beste. Er ist ein unfassbar guter Spieler, aber seine Stärken sind laut des Trainers derzeit nicht gefragt.“

„Halte ich mindestens für zweifelhaft“

Kramer stellte klar: „In seiner Haut möchte man nicht stecken. Ich kann ihn ein bisschen nachempfinden. Leon Goretzka ist ein ganz feiner Mensch und Charakter. Der sitzt jetzt nicht vor dem Fernseher und denkt sich: ‚Hoffentlich verlieren wir in Kiel 5:0, dann bin ich wieder dabei.‘ Aber er kann sich über das 6:1 natürlich nicht so viel freuen.“ In Kiel stand Goretzka nicht einmal im Spieltagskader, aufgrund der Verletzung von Sacha Boey wird dies in der Champions League gegen Dinamo Zagreb wieder der Fall sein.