FC Bayern: Große Ehre für Beckenbauer

Fans vom FC Bayern München müssen sich an eine neue Adresse gewöhnen. Ein an die Allianz Arena angrenzender Straßenzug wird nach einer verstorbenen Legende benannt.

Fans vom FC Bayern München müssen sich an eine neue Adresse gewöhnen. Ein an die Allianz Arena angrenzender Straßenzug wird nach einer verstorbenen Legende benannt.

Die Münchner Allianz Arena erhält ab dem kommenden Jahr eine neue Adresse: Wie die Stadt München am Donnerstag bekanntgab, wird ein Straßenzug an der Allianz Arena zum Franz-Beckenbauer-Platz umbenannt. Die neue Adresse des Fußballstadions lautet dann Franz-Beckenbauer-Platz 5. Die Adressänderung erfolgt am 7. Januar 2024 – dem ersten Todestag der Münchener Fußball-Legende.