FC Bayern: Internes Lob für Kompany - "Das ist unbezahlbar!“

SPORT1 13.09.2024 • 08:15 Uhr Holger Seitz gibt detaillierte Einblicke in die Zusammenarbeit zwischen den Amateuren des FC Bayern und den Profis des Rekordmeisters. Der Regionalliga-Coach hebt neben Vincent Kompany dabei gleich mehrere Profis hervor.

Fünf Siege aus den ersten sieben Saison-Spielen - und noch immer ohne Niederlage: Der Start in der Regionalliga Bayern hätte für Holger Seitz und die Amateure des FC Bayern kaum besser laufen können. „Wir können mit dem Auftakt zufrieden sein“, bilanzierte der Trainer im Interview auf der Homepage des Rekordmeisters. Man habe die DNA des FC Bayern in nahezu jeder Partie auf den Platz gebracht.

Zugleich hob Seitz die Zusammenarbeit mit Profi-Chefcoach Vincent Kompany hervor: „Er war von Beginn an sehr interessiert, was die Nachwuchsarbeit im Verein und die Amateure betrifft. Er hat sich gleich zu Beginn seines Amtsantritts bei der Mannschaft vorgestellt. Vincent ist stets sehr gut informiert, was unsere Spieler angeht und setzt sich intensiv mit den Entwicklungen der Talente auseinander. Das entspricht unserer gemeinsamen Zielsetzung, unsere Talente stetig zu fördern und in den Profikader zu führen.“

Nahezu täglich tauscht sich der mit seinem Team auf dem vierten Tabellenplatz liegende Amateur-Trainer eigenen Angaben zufolge auch mit Kompanys Assistent René Maric aus. Für Seitz‘ Schützlinge sind die regelmäßigen Einheiten einiger Spieler mit der ersten Mannschaft eine wichtige Erfahrung, gerade auch die Unterstützung durch Spieler wie Manuel Neuer, Leon Goretzka, Kingsley Coman oder Eric Dier.

„Die Mannschaft ist in erster Linie unheimlich dankbar, dass sie diese Möglichkeit erhält. Für uns als Team ist das ein riesiges Privileg. In diesem Kontext muss man den Profis ein großes Kompliment machen, da sie im Training total offen auf die jungen Spieler zugehen und ihnen ihr Wissen situativ weitergeben“, so Seitz, der unterstrich: „Der Wille, sich täglich weiterzuentwickeln, ist bei jedem spürbar.“

FC Bayern: Enger Austausch mit Kompany

Seitz ergänzte: „Eric kam vergangene Woche häufig in den Trinkpausen auf den ein oder anderen zu, um mit ihm über sein Coachingverhalten auf dem Platz zu sprechen. Leon spricht viel mit den Jungs, Kingsley zeigt ihnen in den Einheiten, mit welcher Geschwindigkeit und Schärfe Pässe gespielt werden müssen. Für uns sind das unheimlich gute Entwicklungsmöglichkeiten, insbesondere weil unsere Profis und das Trainerteam um Vincent Kompany aktiv mit unseren Jungs arbeiten. Das ist unbezahlbar!“

Auch für ihn selbst „als Trainer sind diese Erfahrungen sehr wertvoll. Die Trainingseinheiten in den Länderspielpausen sind daher für alle eine absolute Win-Win-Situation.“