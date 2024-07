Transfer-News: Zirkzee-Hammer perfekt - auch der FC Bayern freut sich

Der Niederländer unterschrieb bei den Red Devils einen Fünfjahresvertrag - mit der Option auf ein weitere Jahr. Die Ablösesumme für den 23-Jährigen soll laut Medienberichten etwas mehr als 40 Millionen Euro betragen. Zwar gab es für Zirkzee auch eine Ausstiegsklausel in Höhe von 40 Millionen Euro, von dieser werde allerdings nicht Gebrauch gemacht. Hintergrund: So kann die zu zahlende Summe über mehrere Jahre aufgeteilt werden.

„Nach Gesprächen mit dem Manager und der Vereinsführung weiß ich, wie aufregend die Zukunft hier sein wird, und ich kann es kaum erwarten, meinen Teil zum Erfolg von Manchester United beizutragen“, sagte Zirkzee in einem ersten Vereinsstatement und zeigte sich „bereit für die nächste Herausforderung, eine weitere Stufe in meiner Karriere zu erreichen und weitere Trophäen zu gewinnen“.

FC Bayern kassiert dank Klausel mit

Auch der FC Bayern freut sich über den Transfer! Ex-Sportvorstand Hasan Salihamidzic hatte dem Rekordmeister beim Zirkzee-Abgang im Sommer 2022 eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 50 Prozent gesichert. Den Bayern stehen also rund 20 Millionen Euro zu.

Für die Profis absolvierte der Offensivspieler zwölf Bundesligaeinsätze (vier Tore), ehe er 2021 an Parma Calcio ausgeliehen wurde. Nach einer weiteren Ausleihe zum RSC Anderlecht verließ er den FC Bayern im Sommer 2022 in Richtung Bologna. 8,5 Millionen Euro zahlten die Italiener, inklusive zweier Klauseln. Vom Rückkaufrecht machte der FCB keinen Gebrauch, stattdessen greift nun die Weiterverkaufsklausel.

In der abgelaufenen Saison zählte der niederländische Nationalspieler mit elf Toren in 34 Serie-A-Spielen zu den Leistungsträgern bei dem Überraschungsteam, das als Tabellenfünfter den Sprung in die Champions League schaffte. Zirkzee zählte auch zum niederländischen EM-Kader und kam in den K.o.-Spielen gegen die Türkei und England zu Kurzeinsätzen.