FC Bayern: Kompany-Angebot an Kumpel! "Ich werde hingehen"

„Vinny hat sich immer um mich gekümmert“

„Vinny hat sich immer hervorragend um mich gekümmert, wenn ich etwas brauchte oder wollte“, so Deeney. „In der kurzen Zeit, in der ich bei Forest Green war (englischer Klub in der EFL League Two, der Deeney Anfang des Jahres als Cheftrainer entließ, nachdem Deeney dort zwischenzeitlich auch Manager war, Anm. d. Red.), sprachen wir darüber, einige seiner Spieler aus Burnley (wo Kompany vor seiner Bayern-Station Trainer war, Anm. d Red.) zu holen, die er wahrscheinlich nicht ausleihen würde. Er wollte mir eine helfende Hand reichen.“