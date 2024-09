FC Bayern: Kurioses Ende bei Neuer-Interview

Bayern-Keeper Manuel Neuer hat am Samstagabend für Irritationen gesorgt. Nach dem Bundesliga-Topspiel gegen Bayer Leverkusen (1:1) gab der Torwart des FC Bayern dem Aktuellen Sportstudio ein Interview. Am Ende des Gesprächs stand Neuer auf dem Schlauch. Gegenstand: das anstehende Champions-League-Spiel gegen Aston Villa.

„Vielen Dank, dass Sie da waren, und alles Gute für Aston Villa am Mittwoch“, verabschiedete ZDF -Reporter Alexander Ruda den Keeper nach Abschluss des Interviews.

Neuer lässt Reporter lachend zurück

Neuer gab ihm die Hand und korrigierte: „Dienstag.“ Ruda nahm dies zunächst hin und wiederholte Neuers Antwort, ehe er darauf bestand, dass das Champions-League -Spiel am Mittwoch stattfinden werde.

Bayerns Keeper schien verdutzt, fragte in die Richtung hinter der Kamera: „Ist es am Mittwoch?“

Als die Bestätigung folgte, erklärte Neuer mit einem Augenzwinkern: „Ja, aber wir fliegen am Dienstag.“ Danach verließ er das Set und ließ Ruda lachend zurück.

Am kommenden Mittwoch absolvieren die Münchener um Trainer Vincent Kompany ihr erstes Auswärtsspiel in der Champions League (ab 21 Uhr im LIVETICKER). Den Auftakt in der Königsklasse hatten die Bayern vor heimischer Kulisse mit 9:2 gegen Dinamo Zagreb gewonnen.