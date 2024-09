FC Bayern: Torpedo Kim macht Kompany froh - die Einzelkritik gegen Leverkusen

Stefan Kumberger 28.09.2024 • 22:33 Uhr Bayern und Leverkusen trennen sich im Bundesliga-Topspiel mit einem Remis. Bei den Münchnern überzeugt vor allem die Innenverteidigung. Die Einzelkritik.

Ein packendes Spitzenspiel, das am Ende keinen Sieger aufweisen konnte: Bayern München und Bayer Leverkusen trennten sich im Topspiel des 6. Bundesliga-Spieltags mit 1:1. Robert Andrich brachte die Gäste im ersten Durchgang in Führung, Aleksandar Pavlovic konterte wenig später mit einem Traumtor (alles zum Bundesliga-Topspiel mit Ex-Leverkusen-Manager Reiner Calmund, Sonntag ab 11 Uhr im STAHLWERK Doppelpass LIVE auf SPORT1).

Bei den Münchnern verdienten sich neben Pavlovic vor allem die oft gescholtenen Innenverteidiger gute Noten, auch Joshua Kimmich war überall zu finden. Harry Kane erlebte dagegen über weite Zeile einen unglücklichen Abend. Die SPORT1-Einzelkritik.

MANUEL NEUER: Über 30 Minuten fast ohne Beschäftigung. Beim 0:1 wurde ihm von Freund und Feind derart die Sicht versperrt, dass seine Reaktion auf Andrichs Schuss zu spät ausfiel. Gab größtenteils einen Libero, echte Paraden wurden ihm nicht abverlangt. SPORT1-Note: 2,5

Upamecano beißt sich fest

RAPHAEL GUERREIRO: Diesmal durfte der Vielkönner auf der rechten Außenverteidigerposition ran. In der 2. Minute gelang ihm gleich der erste gute Steckpass auf Kane. In der Folge bemüht, aber ohne ganz große Glanzpunkte. Wurde in der 78. Minute ausgewechselt. SPORT1-Note: 3

MIN-JAE KIM: Konnte sich in der ersten Halbzeit wenig vorwerfen. Zeigte sich konzentriert und ohne grobe Schnitzer, musste von Upamecano auch das eine oder andere Mal nach hinten beordert werden. Stieß bei langen Bällen der Gäste gerne wie ein Torpedo nach vorne und konnte bereits auf Höhe der Mittellinie die gegnerischen Pässe abfangen – genau so wünscht es sich Trainer Vincent Kompany. SPORT1-Note: 1,5

DAYOT UPAMECANO: Biss sich regelrecht an Boniface fest und nahm den Leverkusener Stürmer in der ersten Halbzeit größtenteils aus dem Spiel. Musste frühzeitig vorsichtig agieren, weil er sich tief in der gegnerischen Hälfte eine Gelbe Karte abgeholt hatte. Blieb trotzdem robust und wehrte sich auch, als Leverkusen nach der Pause zeitweise offensiver agierte. Gute Leistung des Franzosen! SPORT1-Note: 2

ALPHONSO DAVIES: Gerade in den ersten 20 Minuten sehr darum bemüht, offensive Akzente zu setzen. Im Speed-Duell mit Frimpong Sieger nach Punkten. Hatte in der 72. Minute nach einer cleveren Variante eine richtig gute Chance – da wäre durchaus mehr drin gewesen. Anschließend teils unglücklich in seinen Aktionen. Läuft seiner Bestform weiter hinterher. SPORT1-Note: 4,5

Erst Gruselpass, dann Traumtor

JOSHUA KIMMICH: Bewegte sich wie gewohnt zwischen der Sechser- und der Außenverteidigerposition, war aber eigentlich überall zu finden und agierte teilweise sogar als Bewacher von Florian Wirtz. Im Laufe der Partie wurde er bei weiten Bällen zielsicherer und kam auch zu einem Torschuss. Brachte immer wieder Ruhe und Ordnung ins Spiel der Bayern. SPORT1-Note: 2

ALEKSANDAR PAVLOVIC: Eigentlich die Sicherheit in Person, diesmal anfangs aber auch mit seltsamen Abspielen und anschließenden taktischen Fouls. Verursachte mit einem Gruselpass jenen Eckball für Leverkusen, der in der 31. Minute zum Rückstand führte. Machte mit seinem Traumtor in der 39. Minute aber alles wieder gut. Das Tor gab ihm merklich Sicherheit, Fehler blieben fortan aus. SPORT1-Note: 2

MICHAEL OLISE: Bekam sich gleich nach fünf Minuten mit Hincapie in die Wolle – entsprechend feurig lief das Duell der beiden auch in der Folge ab. Ging im Duell Eins-gegen-Eins oftmals extrem hohes Risiko und hatte damit nicht immer Erfolg. Auch so manch andere Situation fiel zu lässig aus. In den zweiten 45 Minuten weiterhin trickreich unterwegs, der Durchbruch gelang ihm aber nicht. Wurde in der 78. Minute ausgewechselt. SPORT1-Note: 3

JAMAL MUSIALA: Erneuter Mittelpunkt des Münchner Spiels, sah sich in der ersten Halbzeit aber oft mit mehreren Gegenspielern konfrontiert. Wuselte sich trotzdem tapfer durch die Leverkusener Beine und legte sich sogar verbal mit Bayers Routinier Granit Xhaka an. Wurde auch nach der Pause permanent gestört und konnte so nicht wirklich zur Entfaltung kommen. Blieb trotzdem immer ein Gefahrenherd. SPORT1-Note: 2,5

SERGE GNABRY: Startete gut in die Partie, im ersten Abschnitt liefen die gefährlicheren Aktionen der Bayern aber über die andere Seite. Hatte gleich nach Wiederanpfiff doppeltes Aluminiumpech. In der Folge bemüht, aber ohne großen Einfluss auf das Spiel der Bayern. Wurde in der 65. Minute ausgewechselt. SPORT1-Note: 3

HARRY KANE: Im ersten Spielabschnitt fast unsichtbar – wurde aber auch entsprechend intensiv von der Leverkusener Abwehr bearbeitet. Fiel auch in der zweiten Halbzeit kaum auf. Da hätte vom Wunderstürmer mehr kommen müssen. Erstmals im Bayern-Dress und überhaupt das erste Mal seit drei Jahren blieb der Stürmer in einem Ligaspiel als Startelfspieler ohne Abschluss. Dass er in der 86. Minute angeschlagen runter musste, macht den Abend für den Engländer umso bitterer. SPORT1-Note: 5

KINGSLEY COMAN: Kam in der 65. Minute für Gnabry in die Partie. Machte nicht den spritzigsten Eindruck und konnte gegen Frimpong nicht überzeugen. Das kann er besser. SPORT1-Note: 4

KONRAD LAIMER: Wurde in der 78. Minute für Guerreiro eingewechselt. Wie immer ein Muster an Einsatz und Wille, aber in den wenigen Spielminuten konnte er keinen großen Einfluss nehmen. SPORT1-Note: ohne Bewertung

LEROY SANÉ: Durfte ab der 78. Minute für Olise ran. Bemühte sich, Schwung in die Partie zu bringen, konnte aber keine großen Akzente setzen. SPORT1-Note: keine Bewertung