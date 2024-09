FC Bayern: Neuer Chefscout im Anflug!

Jetzt wird diese Personalie offenbar schnell geklärt: Nils Schmadtke soll neuer Chefscout des FC Bayern werden. Das berichten Sky und die Münchner tz. Demnach will FCB-Sportvorstand Max Eberl den Sohn des langjährigen Bundesliga-Profis und -Managers Jörg Schmadtke als Nachfolger von Markus Pilawa zum deutschen Rekordmeister lotsen. Eine offizielle Bestätigung gibt es noch nicht, es sollen letzte Details zu klären sein. Dem Vernehmen nach soll der 35-Jährige an der Säbener Straße einen Zweijahresvertrag erhalten.

Neuer Bayern-Chefscout ersetzt Ex-BVB-Mann

Allerdings gab es in dieser Zeit auch immer wieder Kritik an der Kaderzusammenstellung am Niederrhein. Anfang Juli folgte schließlich die einvernehmliche Trennung vom früheren Keeper der Gladbacher U19, der dazu sagte: „Unter dem Strich muss man festhalten, dass es in dieser Konstellation für beide Seiten nicht zu 100 Prozent gepasst hat.“