Geplatzter Bayern-Deal: "Vielleicht besser GOAT in Hoffenheim"

Gescheiterter Bayern-Transfer: „Ich bereue es nicht“

Kramaric: Viel Lob für Thomas Müller

Seit 2016 ist der Kroate für die TSG im Einsatz, wurde dort in den letzten Jahren zum absoluten Fan-Liebling. Vier Tore in drei Partien konnte er in dieser Saison bereits erzielen. Damit steht Kramaric zusammen mit Harry Kane an der Spitze der Torjägerliste.