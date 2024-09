"Habe ich jedes Spiel mitgemacht": Kompany fühlt mit Kiel

Der Bayern-Coach kann sich aufgrund seiner Vergangenheit ganz gut in den Außenseiter hineinversetzen.

Bei der Analyse von Gegner Holstein Kiel fühlte sich Vincent Kompany in die eigene Vergangenheit zurückversetzt. „Auf jeden Fall“, sagte der Trainer von Bayern München lachend auf die Frage, ob ihn der Bundesliga-Neuling an seine Zeit beim FC Burnley erinnere. Wie der damalige Premier League-Aufsteiger in der vergangenen Saison erlebe Kiel jetzt die Probleme eines Frischlings.