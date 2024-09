Hamann mit eindeutigem Urteil zu Kompany!

„Die größeren Aufgaben kommen erst“

Zudem sieht er den Start der Bayern in die neue Saison positiv: „Der Saisonstart hätte kaum besser laufen können, ganz klar.“ Man dürfe dennoch nicht vergessen, dass Bayern die ersten beiden Saisonspiele nicht gut gespielt habe und Holstein Kiel und Dinamo Zagreb kein Gradmesser seien. „Die größeren Aufgaben kommen jetzt erst.“ Dennoch müsse man so viele Tore erst mal schießen.

Hamann kritisierte Musiala

In der Vergangenheit ist Hamann immer wieder mit starker Kritik am FC Bayern aufgefallen, zuletzt kritisierte er Supertechniker Jamal Musiala. Darauf hatten die Bayern-Bosse noch mit Unverständnis regiert. Nun gibt es lobende Worte von Hamann.

Am Samstag reisen die Münchner an die Weser zu Werder Bremen, ehe eine Woche später am 28. September Bayer Leverkusen zum Spitzenspiel nach München in die Allianz Arena kommt. Spätestens dann wissen die Bayern, wo sie aktuell stehen.