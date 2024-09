FC Bayern: Hamann ledert gegen Musiala

Sowohl in ihren Vereinen als auch in der deutschen Nationalmannschaft begeistern Jamal Musiala (21) vom FC Bayern und Florian Wirtz (21/Bayer Leverkusen) die Fans in ganz Fußball-Deutschland, so auch zuletzt in der Nations League beim furiosen 2:2 gegen die Niederlande. Geht es nach Dietmar Hamann, ist der eine aber der wesentlich bessere Teamplayer als der andere - was den Ex-Profi und heutigen Experte nun zu einem harten Urteil veranlasst hat.