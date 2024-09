Helmer feiert Comeback im Doppelpass

Der letzte Auftritt von Helmer in der legendären Expertenrunde ist fast drei Jahre her. Der ehemalige Bayern-Profi übernahm die Sendung 2015 von Jörg Wontorra und führte bis 2021 durch die Gesprächsrunde. Seit 2021 ist Florian König das Gesicht des STAHLWERK Doppelpass .

Max Eberl ist Sonntag zu Gast im Doppelpass

Als einer der Gäste wird am Sonntag live ab 11.00 Uhr FC-Bayern-Sportvorstand Max Eberl erwartet. Darüber hinaus begrüßt Helmer Alex Schlüter ( Prime Video ), Stefan Kumberger (Chefreporter SPORT1 ), Jörg Jakob (Chefredakteur Kicker ) sowie SPORT1 -Experte Stefan Effenberg. An Helmers Seite fungiert am Sonntag Katharina Kleinfeldt als Co-Moderatorin.

Helmer auch Gastgeber bei „Doppelpass on Tour“

Damit nicht genug in Sachen Doppelpass : Der Dopa kommt seit August 2021 zu den Fans nach Hause - und macht als Bühnenprogramm bundesweit Station in zahlreichen Städten.

Helmer moderiert das Show-Format zur Kultsendung mit zahlreichen prominenten Gästen. Am 7. Oktober kommt er mit der Show Doppelpass on Tour in die Stadthalle Unna. Es folgen Auftritte in Bergheim (8. Oktober) und Siegen (9. Oktober).