"Kein großer Fehler": Hasenhüttl erklärt Friedhof-Spruch

Trainer Ralph Hasenhüttl erklärt seinen „Friedhof“-Spruch in Richtung der Fans vom VfL Wolfsburg - und sieht darin nicht wirklich etwas Falsches.

Trainer Ralph Hasenhüttl erklärt seinen „Friedhof“-Spruch in Richtung der Fans vom VfL Wolfsburg - und sieht darin nicht wirklich etwas Falsches.

Trainer Ralph Hasenhüttl (57) hat seinen „Friedhof“-Spruch in Richtung der Fans vom VfL Wolfsburg erklärt. „Ich würde es nicht noch mal so benennen, ich sehe darin aber auch keinen großen Fehler. Es ist manchmal auch einfach wichtig, kritisch zu sein“, sagte Hasenhüttl im Interview mit dem kicker: „Ich verlange viel. Von mir, von meinen Spielern, aber auch von den Fans. Um nach vorne zu kommen, muss man sich auch mal aus der Komfortzone herausbewegen. Ich als Trainer muss ebenso mit Kritik leben, dann heißt es schnell, ich solle doch nicht so dünnhäutig sein.“