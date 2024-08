Hasenhüttl zerlegt eigene Fans: "Dann ist wieder komplett Friedhof"

Trotz der Niederlage gegen den FC Bayern ist Wolfsburgs Trainer Ralph Hasenhüttl mächtig stolz auf sein Team - kein gutes Haar lässt er jedoch an den eigenen Fans.

Knappe Niederlage gegen den FC Bayern, aber dennoch großer Stolz auf die eigenen Spieler. So sah die Gemütslage von Wolfsburg-Trainer Ralph Hasenhüttl nach der Partie aus. „Ich finde es nicht bitter. Wenn man gegen Bayern München so ein Spiel macht, da überwiegt eigentlich nur Stolz für meine Mannschaft, was wir heute hier geleistet haben“, sagte er bei DAZN.