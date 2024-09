Kettensägen-Eklat: Das Urteil gegen Jens Lehmann!

Das kommt fix wie unerwartet: Im Berufungsverfahren um einen bizarren Vorfall mit einer Kettensäge am Starnberger See hat sich Jens Lehmann überraschend schuldig bekannt und dabei auf einen Deal eingelassen. Der frühere Nationaltorwart verständigte sich mit der Staatsanwaltschaft und dem Gericht darauf, seine Verurteilung wegen Sachbeschädigung und Betrugs anzunehmen.

Dass es zu einem raschen Urteilsspruch kam, lag nach Aussage von Gerichtssprecher Laurent Lafleur auch daran, dass eigentlich 13 vorgesehene Zeugen in dem Verfahren am Freitag nicht mehr auszusagen brauchten.

Garage des Nachbarn mit Kettensäge beschädigt

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der frühere Keeper von unter anderem Borussia Dortmund und Schalke 04 im Mai 2022 den Dachbalken der Garage seines Nachbarn in Berg am Starnberger See mit einer Kettensäge beschädigt hat, weil ihn das Gebäude störte und ihm den Blick auf den See nahm.