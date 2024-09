Klopp wieder in BVB-Farben: Abschlusstraining in Dortmund

"Wir wollen viel Spaß haben, wichtig ist, dass alle gesund bleiben", sagte Piszczek in einem Video, das der BVB am Freitag veröffentlichte. "Ich bin sehr glücklich, dass alle da sind. Es ist ein großer Spaß, mit euch Fußballspielen zu dürfen und mit dem Trainer zu trainieren", sagte Blaszczykowski.

Ehemalige und aktuelle Dortmunder beim Klopp-Training

Der am Mittwoch zur AS Rom gewechselte Mats Hummels kündigte sich ebenfalls an. Er wolle den beiden „nochmal zeigen, wie man richtig spielt“, sagte Hummels lächelnd in einem Videoclip, den er in den Sozialen Medien veröffentlichte.