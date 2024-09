BVB: Klopp und Hummels beim Legenden-Abschied

Wo es lang geht, weiß Jürgen Klopp ganz genau. Auch wenn es mehr als neun Jahre her ist, dass er in Dortmund zuletzt die Stufen zum Spielfeld nahm. Am Samstag kehrt die Klublegende zurück, der „Trainer in Ruhestand“, wie in Lukasz Piszczek und Jakub Blaszczykowski nennen, sagt dem Duo zusammen mit dem BVB „Tschüssikowski“.