Kurioser Sané-Vergleich mit Hertha: "Macht etwas mit dem Gegner"

Der FC Bayern München setzt unter Vincent Kompany vermehrt auf hohes Pressing und will den gegnerischen Spielaufbau schon früh unter Druck setzen. In der noch jungen Saison zeigt dies bereits seine Wirkung - und sorgt für Begeisterung bei Weltmeister Christoph Kramer.

„Macht nicht viel mit mir, wenn Niederlechner mich ansprintet“

Was Kramer damit meint: Die Star-Offensive der Bayern nutzt Ballgewinne gnadenlos aus. Eindrucksvoll bewiesen das Harry Kane, Serge Gnabry und Co. zuletzt bei der 6:1-Gala in Kiel, bei welcher der deutsche Rekordmeister in der Anfangsphase gleich mehrere Ballverluste durch hohes Pressing provozierte und diese im Anschluss gekonnt in Tore umwandelte.