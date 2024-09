Bundesliga heute: Bremen - Bayern LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1-AI 21.09.2024 • 12:30 Uhr SV Werder Bremen empfängt heute den FC Bayern München. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im Weserstadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Samstag um 15:30 Uhr kommt es im Weserstadion zum 115. Bundesliga-Duell zwischen dem SV Werder Bremen und dem FC Bayern München. Diese Begegnung ist die häufigste in der Geschichte der Bundesliga.

Die Bayern haben gegen Bremen mehr Siege eingefahren als gegen jedes andere Team, während Werder gegen die Münchner mehr Niederlagen kassierte als gegen jeden anderen Gegner. Trotz dieser Statistik gelang es Bremen im Januar dieses Jahres, eine 32-Spiele-Sieglos-Serie gegen den Rekordmeister zu beenden.

Vincent Kompany könnte als erst dritter Trainer in diesem Jahrtausend seine ersten vier Bundesliga-Spiele mit dem FC Bayern München gewinnen. Der Belgier, der als Spieler nie gegen Werder Bremen gewinnen konnte, hat nun die Chance, seine persönliche Bilanz als Trainer zu verbessern. Die Bayern stehen nach drei Siegen in Folge an der Tabellenspitze und könnten erstmals seit der Saison 2015/16 die ersten drei Auswärtsspiele einer Saison gewinnen.

Werder Bremens beeindruckende Serie

Werder Bremen ist aktuell seit acht Spielen ungeschlagen, die längste Serie unter Trainer Ole Werner. Diese Serie erinnert an die zwölf ungeschlagenen Spiele von Januar bis April 2019 unter Florian Kohfeldt. Trotz dieser positiven Bilanz hat Bremen an den ersten drei Spieltagen der aktuellen Saison nur 30 Schüsse abgegeben, was den Ligatiefstwert darstellt. Der Ausfall von Kapitän Marco Friedl könnte sich negativ auswirken, da Bremen ohne ihn in den letzten sechs Spielen nicht gewinnen konnte.

Gefährliche Offensive der Bayern

Die Offensive des FC Bayern München ist in Topform. Harry Kane hat in seinem 35. Bundesliga-Spiel bereits 50 Torbeteiligungen gesammelt, schneller als jeder andere Spieler seit Beginn der Datenerfassung. Serge Gnabry, der einst für Werder Bremen spielte, war in diesem Jahr an sieben Toren direkt beteiligt. Die Bayern haben in den letzten beiden Auswärtsspielen gewonnen und wollen diese Serie im Weserstadion fortsetzen. Werder muss sich auf eine starke Abwehrleistung konzentrieren, um den Angriff der Münchner zu stoppen.

