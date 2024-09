Mit 32! Ex-DFB-Spieler beendet Karriere - er hatte einen begnadeten linken Fuß

Fußball-Deutschland ist um einen loyalen Profi und begnadeten Linksfuß ärmer. Der ein wenig in Vergessenheit geratene Marvin Plattenhardt beendet seine Karriere im Alter von 32 Jahren. Der Ex-Herthaner und frühere Club-Profi hat beruflich trotzdem noch viel vor.

Nicht wenige stellten sich am 17. Juni 2018 die Frage, wer denn da links hinten für Deutschland verteidigt. Das WM-Spiel gegen Mexiko war das erste Match, bei dem die breite Masse Marvin Plattenhardt kennenlernen durfte. Den Fußballfans war Plattenhardt natürlich schon viel länger ein Begriff.

Nach einer langen Zeit als vereinsloser Spieler hat Plattenhardt den folgenschweren Entschluss gefasst. „Jetzt ist der Punkt gekommen, wo ich sage: ‚Fertig!‘ Ich hänge die Schuhe an den Nagel“, erklärte der ehemalige Linksverteidiger der Bild. Plattenhardt ist in den vergangenen Monaten zunehmend in Vergessenheit geraten. Mit dem Abstieg der Hertha endete sein Vertrag nach neunjähriger Vereinszugehörigkeit.