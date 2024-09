„Mit Bayern verbinde ich am wenigsten“

In der Saison 2011/2012 lief Petersen für die Münchner auf. In 15 Pflichtspielen brachte er es immerhin auf vier Treffer. Dennoch ging er als einer der wenigen Bayern-Spieler der jüngeren Vergangenheit in die Geschichte ein, die titellos blieben.

„Aber ansonsten verbinde ich mit dem Verein von all meinen Stationen am wenigsten. Ich war dort nicht mehr als ein Goldfisch im Haifischbecken“, gab er nun zu.

Werder? „Die goldene Zeit ist vorbei“

Weil sich Petersen in drei Jahren an der Weser trotz schwerer Zeiten als Fanliebling herauskristallisierte, ist er dort immer noch gerne gesehen. Derzeit hospitiere er in Bremen - und stehe in engem Kontakt mit Ex-Kollege Clemens Fritz, mittlerweile Geschäftsführer beim SVW. „Ich kenne Clemens schon lange. Wir schätzen uns sehr, und da kam die Idee, dass ich ihm mal über die Schulter schauen könnte.“