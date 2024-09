Musiala-Debatte: Kroos reagiert auf Hamann-Kritik

Kritische Aussagen von TV-Experte Didi Hamann in Richtung von Jamal Musiala sorgen für Aufsehen. Nun mischt sich Toni Kroos in die Debatte ein.

Es waren Aussagen, die für Aufsehen sorgten. In seiner Sky -Kolumne hatte Ex-Profi Didi Hamann Bayern -Star Jamal Musiala als „Einzelspieler“ und „oft Alleinunterhalter“ deklariert. Demnach würde er den 21-Jährigen „aus Bayern-Sicht“ augenblicklich gegen Leverkusen -Star Florian Wirtz eintauschen, wenn dies möglich wäre. „Ich würde es gleich morgen tun“, meinte Hamann.

In die Debatte um die Spielweise von Musiala hat sich nun auch ein ehemaliger Nationalmannschaftskollege des Youngsters eingemischt: Toni Kroos. Der Weltmeister von 2014 nahm Musiala in seinem Podcast „Einfach mal Luppen“, den er mit seinem Bruder Felix betreibt, in Schutz.