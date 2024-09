Musiala hat ein "von Gott gesegnetes Talent" - Werders Köhn vor Rückkehr

Vor dem Spiel gegen den FC Bayern erinnert sich Derrick Köhn bei SPORT1 an seine Jahre in München und die Inspiration, die er von David Alaba und Alphonso Davies erhielt. Er spricht über die wertvollen Lektionen, die er von den Bayern-Größen gelernt hat, und analysiert Jamal Musialas beeindruckendes Talent.

Werders Leihneuzugang Derrick Köhn (kam von Galatasaray Istanbul) hat die Norddeutschen mit seinem Siegtreffer in Mainz (2:1) vor einem Fehlstart in die neue Saison bewahrt. Vor dem Duell gegen seinen ersten Verein im Herrenfußball, den FC Bayern, blickt der 25-Jährige im Gespräch mit SPORT1 auf seine Zeit in München zurück. Im Interview spricht der Linksverteidiger zudem das außergewöhnliche Talent von Jamal Musiala und erläutert, ob der DFB Chancen hat, ihn für die Nationalmannschaft zu gewinnen.