Nach Dämpfer: Toppmöller erwartet Reaktion in Kiel

Nach dem 3:3 gegen Viktoria Pilsen in der Europa League reist Frankfurt in der Bundesliga zum Aufsteiger nach Kiel.

Trainer Dino Toppmöller von Eintracht Frankfurt erwartet nach dem Dämpfer in der Europa League von seiner Mannschaft eine Reaktion in der Bundesliga. „Wir haben uns gestern sehr geärgert über das Ergebnis, aber wir haben heute direkt wieder umgeschaltet in den Kampfmodus“, sagte Toppmöller. Der „volle Fokus“ liege auf der Partie beim Aufsteiger Holstein Kiel am Sonntag (15.30 Uhr im LIVETICKER).