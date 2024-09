Nach Gosens-Abgang: Weg für Ex-BVB-Youngster frei

Manfred Sedlbauer 14.09.2024 • 11:20 Uhr Nach dem Blitz-Abgang von Robin Gosens rückt ein Ex-BVB-Youngster in die vorderste Reihe. Bei Union Berlin will der 19-Jährige an die Leistungen der vergangenen Saison anknüpfen.

Tom Rothe ist der Rekord-Zugang von Union Berlin in diesem Sommer. Fünf Millionen Euro überwiesen die Eisernen für den 19-Jährigen an den BVB. Die Konkurrenz auf der linken Abwehrseite schien in der Hauptstadt zunächst enorm zu sein. Doch der Wechsel von Robin Gosens (AC Florenz), der im ersten Bundesliga-Spiel auf der linken Seite spielte, erhöht Rothes Chancen auf einen Stammplatz enorm.

Ex-BVB-Youngster Rothe ist bei Union direkt erste Wahl

In der vergangenen Saison lief Jérome Roussillon für die Berliner insgesamt 23-mal auf der Rothe-Position auf.

Unions Geschäftsführer Horst Heldt ist dennoch überzeugt von seinem Rekord-Transfer: „Neben seinen defensiven Fähigkeiten überzeugt er [Rothe; Anm. d. Red.] auch im Offensivspiel. Seine Qualitäten sind nicht nur uns aufgefallen, daher sind wir sehr stolz, dass Tom sich für den 1. FC Union Berlin entschieden hat. Wir sind überzeugt davon, dass er unseren Kader verstärken wird.“

Seine Qualitäten konnte der deutsche Junioren-Nationalspieler bei den Eisernen bereits vor der Länderspielpause unter Beweis stellen. Weil sich der für die Startelf eingeplante Gosens kurz vor Anpfiff für einen Wechsel entschied, durfte Rothe beim 1:0-Sieg gegen St. Pauli von Beginn an ran und wurde nach einer soliden Vorstellung erst kurz vor Schluss (89. Spielminute) ausgewechselt.

„Union ist ein geiler Klub, bei dem man Tradition hat, bei dem man Bock hat zu spielen“, sagte Rothe.

Steile Entwicklung bei Union-Neuzugang Tom Rothe

Der Youngster feierte in der vergangenen Saison mit Holstein Kiel den historischen ersten Aufstieg in die Bundesliga. Bei den „Störchen“ war Rothe eine feste Größe und mit seinen 33 Zweitliga-Einsätzen maßgeblich an der Ausnahme-Spielzeit beteiligt. Durch die Leihe stieg auch sein Marktwert von 3,5 Millionen auf 8 Millionen Euro an.

Im Sommer schien es, als würde der BVB, gerade nach dem Abgang von Ian Maatsen, auf Rothe setzen. Gerade weil die linke Außenverteidiger-Position lange Zeit als Problemstelle der Dortmunder galt. In der Vorbereitung, sowohl auf der Asienreise als auch im Trainingslager in Bad Ragaz (Schweiz), hinterließ Rothe einen starken Eindruck.

Bereuen die BVB-Verantwortlichen diese Leihe?

Dass die Verantwortlichen ihn am Ende doch noch ziehen ließen (mit Rückkaufoption), sorgte bei einigen Fans und Experten für Unverständnis. „Wir werden Toms Leistungen bei Union sehr genau beobachten und sind gespannt, wie seine Entwicklung weitergeht“, sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl.

Zwar hatten die Dortmunder mit Yan Couto einen rechten Außenverteidiger verpflichtet, der Bedarf auf der linken Seite wurde dennoch nicht gedeckt - auch wenn einige Kandidaten im Gespräch waren. Ist Couto fit, planen die Dortmunder den Brasilianer auf der rechten, den flexibel einsetzbaren Julian Ryerson auf der linken Seite ein.

In den ersten beiden Bundesliga-Saisonspielen bekleidete Nico Schlotterbeck die Position des Linksverteidigers. Am Freitagabend beim 4:2-Sieg gegen Heidenheim ersetzte Ramy Bensebaini den gelb-rot-gesperrten Nationalspieler und bot eine gute Vorstellung.