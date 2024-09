Neuer-Verletzung: Eberl nennt Details

Manuel Neuer droht nach seiner Einsatzpause in Bremen offenbar keine längere Ausfallzeit. „Es ist nichts Schlimmes. Er hat heute minimal was gespürt“, sagte Sportvorstand Max Eberl, man habe kein Risiko eingehen wollen: „Wenn da vorne was reißt, und er fällt acht, neun Wochen aus, dann schaust du in die Röhre.“