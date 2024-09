FC Bayern: "Eine skandalöse Abreibung" - Presse beeindruckt nach Kantersieg

Der FC Bayern hat am ersten Spieltag der Champions League überzeugt - doch nicht nur das: 9:2 rollte der deutsche Rekordmeister über Dinamo Zagreb hinweg, beeindruckte vor allem durch einen spektakulären Offensivgeist.

Mit Ausnahme einer kurzen Schwächephase nach der Pause, in der die beiden Gegentreffer fielen, machten Harry Kane und Co. mit ihrem Gegner, was sie wollten - und schienen damit auch der internationalen Presse Angst einzujagen.